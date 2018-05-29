وكيل بوليتانو يرحب بانتقاله لإنتر ميلان

قدم ماتيو بوليتانو موسما ممتازا مع ساسولو ونابولي، لدرجة أن روما وإنتر ميلان يتصارعان للحصول على خدماته الصيف الجاري.

وأكد دافيدي ليبي وكيل بوليتانو أنه من الطبيعي أن يرتبط اسم ماتيو بوليتانو بالأندية الكبرى لأنه موجود بالفعل في المنتخب الوطني، كما رحب ليبي بانتقال بوليتانو إلى إنتر ميلان وقال إنه سيرحب بانتقاله إلى سان سيرو.

وقال ليبي في تصريحات ل FcInter1908 نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "نحن في بداية السوق ونحن نتحدث عن لاعب من المنتخب الوطني لذلك من الطبيعي أن تكون هناك شائعات حوله وارتباطه بالفرق الكبيرة".

وعن انتقاله إلى إنتر ميلان، قال وكيله: "يجب القيام بالكثير من العمل ولدينا الوقت للقيام بذلك. الإنتقال لإنتر ميلان ؟ نعم، الفرق الكبيرة هي".