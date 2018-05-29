"التموين": حذفنا فئتين من قاعدة بيانات البطاقات



وأضاف "مدكور" في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الاثنين، أنهم يحاولون تطبيق العدل بين الناس، ولن يتم تطبيق حذف بعض الناس من قاعدة البيانات إلا بعد طرحها للحوار المجتمعي.



وتابع مستشار وزير التموين، أنه سيتم حذف المتوفين إتوماتيكيا خلال الفترة المقبلة بعد ربط قاعدة البيانات ببيانات المتوفين.



وأشار إلى أنه يتم ايضا استبعاد المهاجرين للخارج، وطول فترة غيابه لا يستحق الدعم.



قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إنهم استبعدوا من قاعدة البيانات الجديدة فئتين وهم المتوفين والموجودين على بطاقات تموينية أخرى.