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"بي بي سي" تفجر مفاجأة مدوية عن إصابة محمد صلاح

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 04:49 ص
بي بي سي تفجر مفاجأة مدوية عن إصابة محمد صلاح
محمد صلاح وراموس
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الفجر الرياضي
 

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تداعيات إصابة النجم المصري محمد صلاح، والتي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني.

 

وكان صلاح غادر المباراة النهائية بعد 30 دقيقة فقط، بعد تدخل قوي من قائد الميرينجي سيرجيو راموس، تسبب في إصابة صلاح في كتفه.

 

وقالت "بي بي سي" إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "فيفا" يبحث إجراء تحقيق في إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد الالتحام بينه وبين سيرخيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، في نهائي البطولة الأوروبية.

 

وتابعت: "الاتحاد لم يتلق أي شكاوى رسمية إلى الآن من أي جهة حتى من نادي ليفربول أو صلاح نفسه، حسبما قال متحدث باسم يويفا".

 

وقال المتحدث باسم "يويفا" لـ"بي بي سي"، إنه منذ انتهت المباراة ، تلقى الاتحاد "اتصالات كثيرة" من وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم للسؤال عن موقف "يويفا".

 

 

 

 

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