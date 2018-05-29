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مي عز الدين تكتشف حقيقة جريمة القتل في "رسايل"

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 04:44 ص
مي عز الدين تكتشف حقيقة جريمة القتل في رسايل
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شيماء احمد
 


شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "رسايل"، معرفة هالة "مي عز الدين" أسباب جريمة القتل التي حدثت، حيث شاهدت في حلمها زوجة عم سامح كارولين "رزان مغربي" مع سامح في الإسطبل وهي من عرفته على القاتل واتفقوا أن يقتل أيمن ابن عمهم الذي يتعالج في المصحة.


ويفسر يحيي الخربوتلي "أحمد سعيد عبد الغني" لهالة كل ماحدث حيث يقول لها أنه هو السبب في هذا الجبروت الذي وصل إليه سامح، لأنه كان مثله بل أقوى منه في الماضي، ولكن حادثة في حياته هي من غيرته.


وعلى الجانب الآخر يرسل الرجل الذي يُدعى مهدي رسالة أخرى لهالة يخبرها بأنه هو من ارتكب جريمة القتل، وأنها مع الوقت ستعرف قيمة هذه الرسائل وستقترب من الحقيقة.


المسلسل من بطولة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد حاتم، رامز أمير ومن إخراج إبراهيم فخر.


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