كاهيل يتحدث عن مستقبل أنطونيو كونتي مع تشيلسي

أكد جاري كاهيل، مدافع منتخب إنجلترا، أنه حقق نجاحات مع مدربه أنطونيو كونتي، لكنه رفض الحديث عن ما إذا كان يريد استمرار المدرب الإيطالي مع تشيلسي في الموسم المقبل أم لا.

وزعمت تقارير صحفية إنجليزية في الفترة الماضية، أن نادي تشيلسي على وشك تعيين ماوريتسيو ساري مدرب نابولي السابق، خلفًا لأنطونيو كونتي بعدما قدم موسما مخيبا للآمال مع البلوز.

وبسؤال كاهيل عن موقف كونتي مع تشيلسي وعما إذا كان يرغب في استمراره، قال قائد إنجلترا: "لقد كان جيدًا بالنسبة لي، وتعلمت منه أشياء كثيرة، كما فعلت مع بقية المدربين، واستمتعت بالنجاح الذي حصدناه معًا لقد كان رائعًا".

وأضاف: "من الصعب الحديث عن مستقبله مع البلوز، ولكن كما قلت كان الهدف الوحيد بالنسبة لنا، هو العمل الجماعي معًا وإنهاء الموسم بشكل جيد للغاية، أي الفوز بكأس إنجلترا، وتمكنا من القيام بذلك".

وأشار كاهيل إلى أنه كان يثق في العودة مرة أخرى لقائمة منتخب إنجلترا التي تشارك في كأس العالم بروسيا هذا الصيف.

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات؛ بلجيكا وبنما وتونس.