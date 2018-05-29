محامي ينفعل على الهواء: "المستشفيات بقت دولة جوه الدولة"



وانفعل "نجم" خلال لقائه مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الاثنين، ويقدمه وائل الإبراشي، قائلا: "المستشفيات بقت دولة جوه الدولة".



ولفت إلى أنه يتم الاعتداء على الأطباء في حالة موت أحد الأشخاص في المستشفيات.



من جانبه، رد الدكتور خالد سمير عضو نقابة الأطباء، أنه يتم الاعتداء على الأطباء دون ذنب، وهي جريمة في حق الإنسانية وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

قال وائل نجم، المحامي، إن المستشفيات لا يوجد بها أطباء، وأذهب إلى أي مستشفى لن تجد بها أحد.