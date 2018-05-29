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موعد مباراة مصر وتونس اليوم الثلاثاء 29-5-2018 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 04:02 ص
موعد مباراة مصر وتونس اليوم الثلاثاء 29-5-2018 والقنوات الناقلة
مصر الأوليمبي
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الفجر الرياضي
 

يحل المنتخب الأوليمبي ضيفا ثقيلا على نظيره التونسي، في المباراة التي تقام اليوم، بملعب الشاذلي زويتن فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت تونس الحادية عشر بتوقيت القاهرة.

 

وتنقل المباراة بين الفراعنة ونسور قرطاج عبر القناة التونسية الوطنية، والتي تقام مساء الثلاثاء، على أرض الأخير.

 

وكان منتخب مصر بقيادة المدرب الوطني شوقي غريب، أدى مرانه الأخير، مساء الإثنين، استعدادا لمواجهة نسور قرطاج مساء اليوم الثلاثاء.

 

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