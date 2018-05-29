شيكابالا يكشف مقلب رامز جلال.. ويعتدي على طاقم العمل (فيديو)





وقع الكابتن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك ضحية أحدث حلقات برنامج "رامز تحت الصفر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "MBC مصر".

واستطاع شيكابالا، كشف المقلب قبل تنفيذه به، واعتدى بشكل عنيف على طاقم عمل البرنامج.