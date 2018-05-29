وائل جسار يتلقى رسالة شكر من ملك المغرب





أعرب الفنان وائل جسار عن سعادته برسالة الشكر التي تلقاها من الملك المغربي محمد السادس، الذي وجه خلالها الشكر له على مساندته في أزمته الصحية.

ونشر الفنان وائل جسار صورة من رسالة شكر التي تلقاها وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "جسار" قائلا: "شكرًا جزيلًا جلالة الملك محمد السادس على تقديرك النبيل لحضرتنا وأسأل الله ان يمن عليك بدوام الصحة والسعادة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار كليب "حب وما تحبش"، وهي من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، توزيع عادل عياش، ومن إخراج عصام نصار.







