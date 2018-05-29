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المنتخب الأوليمبي يرتدي زيه التقليدي أمام تونس

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 03:53 ص
المنتخب الأوليمبي يرتدي زيه التقليدي أمام تونس
منتخب مصر الأوليمبي
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كيرلس مدحت
 

أكد الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأوليمبي أن منتخبنا سيرتدي الزي التقليدي وهو التيشرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود في مباراته الودية مع نظيره التونسس، والتي تقام اليوم بملعب الشاذلي زويتن فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت تونس الحادية عشر بتوقيت القاهرة، بينما يرتدي المنتخب التونسى الزي الأبيض بالكامل.

 

يذكر أن المباراة ستذاع على التليفزيون التونسي، جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي حضره الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب عقب المران الأخير للفريق.

 

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