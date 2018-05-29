خاص - ياسر جلال مع المخرج محمد سلامة ليكشف حقيقة علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 03:57 ص
يارا أحمد
أكد النجم ياسر جلال، أنه ليس لديه أي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي سواء "تويتر" أو "فيسبوك" أو "إنستجرام" مشيرًا إلى أنه لا يحب السوشيال ميديا بشكل عام.
وأضاف جلال، خلال فيديو أرسله لـ"الفجر الفني" ويظهر خلاله برفقة المخرج محمد سلامة في كواليس "رحيم" أنها ليست "تناكة" أو غرور، ولكنه لا يحب التعامل مع السوشيال ميديا بجميع أنواعها معتبرًا ذلك تقصيرًا منه.
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