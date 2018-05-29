تيم حسن يحذر عبدو شاهين ممن يعمل معهم.. وشقيقه يدمن الكحوليات في "الهيبة العودة"

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الهيبة العودة"، مقابلة جبل "تيم حسن" لعريس شقيقته منى، ولم يرتاح له تمامًا وأخبرها أنه يطمع في أموالهم، فكيف لموظف بوزارة العدل أن يناسب جبل شيخ الجبل وهو يعلم أن لديهم قانونًا خاصًا ويخرجون عن قانونهم.

وعلى الجانب الآخر يحذر جبل ابن عمه شاهين "عبدو شاهين" من العمل مع ناظم، ويقول له أنه يمرر أسلحة ثقيلة عن طريق أرضه، وأنه يستغل العدواة التي نشبت بينهم، وعلى الرغم من ضيق شاهين ناحية جبل، الآن إلا أنه بدأ التفكير في الأمر.





فيما تدخل منى على صخر "أويس مخللاتي" غرفته لتجده مغشيًا عليه على الأرض، ويخبرهم الطبيب أنه أصبح مدمنًا للكحوليات ولابد من علاجه.





المسلسل هو الجزء الثاني من "الهيبة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وتدور أحداث هذا الجزء بالفلاش باك إلى ماقبل أحداث الجزء الاول لمعرفة أسباب الصراع والقسوة التي وصل إليها جبل، وهو من بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، ومن إخراج سامر البرقاوي.



