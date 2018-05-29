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خبر صادم للمصريين قبل انطلاق كأس العالم

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 03:27 ص
خبر صادم للمصريين قبل انطلاق كأس العالم
مونديال روسيا
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الفجر الرياضي
 

 

قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إنه يسعى لأن يشاهد أكبر عدد من المصريين لمباريات منتخب بلادهم بمونديال روسيا المقبل.

 

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر برنامج المدرج، أنه سيوفر شاشات عرض كبيرة في مختلف الأندية ومراكز الشباب كحل بديل لتشفير المباريات من أجل تسهيل متابعة مباريات منتخب مصر.

 

وأتم وزير الرياضة: "أريد أن يشاهد أكبر عدد من المصريين لمباريات المنتخب".

 

وجاء كلام الوزير، ليؤكد قبل أيام من انطلاق العرس العالمي، أنه باءت كل المحاولات للحصول على بث مباريات المونديال بالفشل.

 

 

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