سعيد الأرتيست مع طلبة فصل الإيقاع في رمضان بالأوبرا

يقدم طلاب فصل الإيقاع التابع لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية بقيادة عازف الإيقاع الأول الفنان سعيد الأرتيست حفلًا في التاسعة والنصف مساء الخميس 31 مايو الموافق

15 رمضان علي المسرح الصغير حيث يقدم سعيد الأرتيست مجموعة متنوعة من أشهر أعمالة بمشاركة طلابه.

يذكر أن فصول الإيقاع للفنان سعيد الأرتيست بالقاهرة والإسكندرية تضم عددًا كبيرًا من الطلبة في مراحل مختلف أما مركز تنمية المواهب انشئ في أبريل عام 1993 بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسامًا مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت والإيقاع واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة الى جانب إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الداراسة.



