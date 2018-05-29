إيمري يقترب من الانضمام ليوفنتوس 5 مواسم

اقترب يوفنتوس من الحصول على توقيع الألماني ايمري كان نجم ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأنه من المتوقع أن يصل الدولي الألماني إلى إيطاليا هذا الأسبوع لإستكمال الفحص الطبي، وسيوقع عقداً لمدة خمس سنوات مع بطل الدوري الإيطالي.

وكانت تقارير سابقة قد زعمت إن إيمري كان من الممكن أن يصل إلى إيطاليا اليوم، ولكن وفقا لأحدث المعلومات التي تشير إلى وصول نجم ليفربول إلى تورينو في أي من الأيام الثلاثة القادمة.