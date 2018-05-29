نابولي يفاضل بين 4 لاعبين لخلافة جورجينيو

سيفقد نابولي لاعب خط الوسط جورجينو الذي يتصارع عليه كلا من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد هذا الصيف، ويفضل مانشستر سيتي ضم لاعب الوسط الإيطالي له.

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن كالتشيو نيوز 24 بأن كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لنابولي حدد بعض اللاعبين للتعاقد معهم بدلاً من جورجينيو الذي سيغادر نابولي هذا الصيف.

وأكد كالتشيو ميركاتو أن جورجينيو بلغت قيمته 60 مليون يورو لمانشستر سيتي، كما تم ربط مانشستر يونايتد باللاعب.

ويأمل أنشيلوتي في استبداله بواجهة جديدة واستهداف اثنين من لاعبي ريال مدريد هما أشرف حكيمي وبورجا مايورال.

ليس فقط حكيمي ومايورال، لكن لاعب خط وسط سامبدوريا لوكاس توريرا هو أيضا على رادار نابولي.

كما يستهدف أنشيلوتي من قبل المدير الرياضي لنابولي كريستيانو جيونتولي لعدة أشهر وسيتكلف 25 مليون يورو.

ويعد لوكاس توريرا الأفضل لنابولي، ولكن يحتاج نابولي إلى إتمام صفقة جورجينيو إلى مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد.