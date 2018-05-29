ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نابولي يفاضل بين 4 لاعبين لخلافة جورجينيو

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 03:13 ص
نابولي يفاضل بين 4 لاعبين لخلافة جورجينيو
جورجينو
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

سيفقد نابولي لاعب خط الوسط جورجينو الذي يتصارع عليه كلا من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد هذا الصيف، ويفضل مانشستر سيتي ضم لاعب الوسط الإيطالي له.

 

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن كالتشيو نيوز 24 بأن كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لنابولي حدد بعض اللاعبين للتعاقد معهم بدلاً من جورجينيو الذي سيغادر نابولي هذا الصيف.

 

وأكد كالتشيو ميركاتو أن جورجينيو بلغت قيمته 60 مليون يورو لمانشستر سيتي، كما تم ربط مانشستر يونايتد باللاعب.

 

ويأمل أنشيلوتي في استبداله بواجهة جديدة واستهداف اثنين من لاعبي ريال مدريد هما أشرف حكيمي وبورجا مايورال.

 

ليس فقط حكيمي ومايورال، لكن لاعب خط وسط سامبدوريا لوكاس توريرا هو أيضا على رادار نابولي.

 

كما يستهدف أنشيلوتي من قبل المدير الرياضي لنابولي كريستيانو جيونتولي لعدة أشهر وسيتكلف 25 مليون يورو.

 

ويعد لوكاس توريرا الأفضل لنابولي، ولكن يحتاج نابولي إلى إتمام صفقة جورجينيو إلى مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد.

 

المزيد عن: نابولي مانشستر سيتي جورجينو الأخبار الرياضية أنشيلوتي أخبار الرياضة 4 اعبين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما توقعات لمستوى منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 4:20:15 AM