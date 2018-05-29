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عاجل.. الأرصاد الجوية: ننشر طقس اليوم الثلاثاء في بورسعيد.. والعظمى 26 درجة

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:51 ص
عاجل.. الأرصاد الجوية: ننشر طقس اليوم الثلاثاء في بورسعيد.. والعظمى 26 درجة
صورة أرشيفية
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها في محافظات ومدن مصر، بنشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-5-2018م، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس في محافظة بورسعيد، لطيف واستقرار في درجة الحرارة، ودرجة الحرارة الصغرى منها 21 والكبرى 26 درجة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء 29-5-2018، بمحافظات ومدن مصر، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، ليلًا لطيف.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-5-2018 بمحافظات ومدن جمهورية مصر العربية:

الصغرى العظمى
القاهرة 22 31
وسط الدلتا 21 31
الإسكندرية 20 27
بلطيم 20 27
مطروح 17 26
السلوم 21 26
سيوة 21 31
بورسعيد 21 26
دمياط 21 26
العريش 18 30
رفح 17 29
الإسماعيلية 19 32
السويس 19 32
رأس سدر 22 33
نخل 18 33
نويبع 24 33
طابا 20 33
كاترين 17 28
الطور 23 33
شرم الشيخ 28 37
الغردقة 26 38
مرسى علم 28 37
الفيوم 22 33
بني سويف 22 33
المنيا 23 33
أسيوط 23 34
سوهاج 24 35
قنا 25 37
الأقصر 25 38
أسوان 30 39
أبوسمبل 25 38
الوادي الجديد 26 37
شلاتين 28 38
أبو رماد 28 37
رأس حدربة 29 35
حلايب 30 35
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