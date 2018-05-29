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الليلة.. حنان مطاوع تستقبل أسئلة جمهورها على "تويتر"

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 03:21 ص
الليلة.. حنان مطاوع تستقبل أسئلة جمهورها على تويتر
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شيماء عطية
 

تستقبل الفنانة الشابة حنان مطاوع، أسئلة جمهورها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء عبر موقع "تويتر" على هاشتاج "Ask Hanan".


وغردت "حنان" عبر موقع "تويتر": "‏حبايبي هكون معاكم بكرا لايف على تويتر الساعة ٩ مساء ‏بتوقيت القاهرة. ابعتولي كل اسئلتكم على الهاشتاج "Ask Hanan".


‏⁦‪وتشارك حنان مطاوع، في مارثون رمضان في بطولة مسلسلي "الرحلة" مع باسل خياط وريهام عبدالغفور، و"ضد مجهول" مع غادة عبدالرازق.


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