الليلة.. حنان مطاوع تستقبل أسئلة جمهورها على "تويتر"
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 03:21 ص
شيماء عطية
تستقبل الفنانة الشابة حنان مطاوع، أسئلة جمهورها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء عبر موقع "تويتر" على هاشتاج "Ask Hanan".
وغردت "حنان" عبر موقع "تويتر": "حبايبي هكون معاكم بكرا لايف على تويتر الساعة ٩ مساء بتوقيت القاهرة. ابعتولي كل اسئلتكم على الهاشتاج "Ask Hanan".
وتشارك حنان مطاوع، في مارثون رمضان في بطولة مسلسلي "الرحلة" مع باسل خياط وريهام عبدالغفور، و"ضد مجهول" مع غادة عبدالرازق.
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