الجيش الليبي يحذر أهالي درنة: لا تقتربوا من مواقع الاشتباك مع الإرهابيين

أعلنت شعبة الإعلام الحربي في القيادة العامة للجيش الليبي في بنغازي شرقي البلاد، أمس الاثنين 28 مايو، أن القوات المسلحة العربية الليبية أحرزت تقدما كبير على مختلف المحاور القتالية بمدينة درنة الليبية.





وأضافت شعبة الإعلام أن غرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار حذرت أهالي وسكان مدينة درنة الاقتراب من مواقع الاشتباكات.





وقال رئيس شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "قواتنا المسلحة الليبية تعمل على اجتثاث الإرهاب من آخر معاقل لهم في مدينة درنة شرقي ليبيا"، مضيفا أن الجيش الليبي يحرز تقدم كبير في مختلف محاور القتال في درنة، فضلا عن سيطرته على مواقع استراتيجية جديدة.





وأضاف العبيدي أن غرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار تهيب بمواطنيها الكرام في مدينة درنة، وتحثهم على الابتعاد عن تجمع المجموعات الإرهابية ومواقع الاشتباك معهم.





وطلبت الشعبة من سكان وأهالي مدينة درنة عدم تمكين الجماعات الإرهابية من التمركز بالقرب منهم، لأنه سيتم الرد على مصادر النيران.





يشار أن القيادة العامة للجيش الليبي في بنغازي، شرقي البلاد، أعلنت، أمس الاثنين، أن القوات المسلحة الليبية سيطرت على مواقع جديدة في مدينة درنة الليبية، بعد تقدما حققها الجيش الليبي في عدة مواقع على تخوم المدينة.



