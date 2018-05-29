"التموين" تعلن تفعيل 660 ألف بطاقة وموعد إضافة المواليد الجدد



وأضاف "مدكور" في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الاثنين، أنه عند وضع هذه القوائم على بعضها ظهرت مشاكل تكرار الأسماء، وتم تحديد من هم المستحقون للحذف.



وتابع مستشار وزير التموين، أنه تم تفعيل 660 ألف بطاقة تموينية، وأصبحت تصرف السلع التموينية، مناشدا المواطنين بسرعة الدخول على موقع الوزارة لتجديد بياناتهم وتحديثها لتنقية قاعدة البيانات وتوصيل الدعم لمستحقيه.



وعن إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين، قال إنه بمجرد الانتهاء من تنقية قاعدة البيانات سيتم فتح الباب أمام إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين.

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إنه ما قبل 1 يناير عام 2018، كان يوجد 3 قواعد بيانات تملكهم الشركات، ولكن وزارة التموين أصبحت تمتلك أكبر قاعدة بيانات في مصر وتضم 85 مليون.