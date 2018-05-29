رايولا: من الممكن بقاء دوناروما في ميلان مدى الحياة

أكد مينو رايولا، وكيل أعمال جيانلويجي دوناروما، أن الحارس الإيطالي من الممكن أن يبقى في ميلان مدى الحياة، رغم محاولاته المتكررة لدفعه إلى مكان آخر.

وقال رايولا، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "من المهم احترام الجماهير، لا سيما الأشخاص الأذكياء، من الممكن أن يبقى دوناروما في ميلان مدى الحياة، وهذا ما كان يطلبه المعجبون دائمًا".

يبقى مستقبل دوناروما مع ميلان موضع شك بعد عام واحد فقط من ظهوره في سلسلة من الأحداث التي شهدت توقيعه في النهاية على عقد جديد بعد ضغط جماهير الروسونيري.

يحاول رايولا باستمرار بيع دوناروما إلى أندية مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.