العثور على طفلة مقتولة داخل منزلها بجنوب غرب الأقصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالأقصر، من مجهوداتها، لكشف غموض مقتل طفلة داخل منزلها بمركز أرمنت جنوب غرب المحافظة.



تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة أرمنت جنوب غرب الأقصر، يفيد بعثور الأهالي على جثة "مروة. م. ع" 13 سنة، ملقاه داخل منزلها بقرية الرياينة، جثة هامدة نتيجة.



وبانتقال الرائد أحمد القاضي، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب أحمد الشامي، لمعاينة الواقعة، تم الاشتباه في وجود شبهة جنائية بوفاتها خنقًا.



وعلى الفور تم ابلاغ مرفق الاسعاف برئاسة الدكتور معمر عبد الهادي، لنقل جثمان الطفلة إلى مستشفى أرمنت المركزي، حيث تم ايداعها بثلاجة الموتى.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة، التي أمرت باستعداء الطب الشرعي لبيان سبب الوفاه، ومن ثم التصريح بالدفن.

