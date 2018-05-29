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دالبرت يقترب من روما في الموسم الجديد

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 02:54 ص
دالبرت يقترب من روما في الموسم الجديد
دالبرت
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ريهام عبد المحسن
 

ذكرت تقارير صحفية أن أليكساندر كولاروف ليس محصنا من الإصابات ولا يريد روما أن يقضي معه موسمًا آخر بدون تجديد إعارته، لهذا السبب، حدد روما دالبرت كخيار مثير للاهتمام.

 

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن كورير ديلو سبورت أن روما بالفعل اقترح على إنتر ميلان أن يستعير دالبرت الذي سيشمل خيارا لتوقيعه على عقد دائم.

 

وتم تحديد الظهير البرازيلي على أنه هدف لروما من قبل مديره مونشي. ومع ذلك، رفض النيرازوري الاقتراح ولم يرد على روما.

 

وكشف الموقع الإيطالي بأن كلا من موناكو وبروسيا دورتموند وتوتنهام طلبوا التعاقد معه ولكنهم جميعًا لم يتلقوا أية ردود. وأكد كالتشيو ميركاتو أن إنتر ميلان ليست لديه أي نية أو خطط لبيع دالبيرت لأنه لاعب مهم في النادي ويعتقد أن دالبيرت يلعب دورًا مهمًا في النيرازوري في الموسم المقبل.

 

ستشهد الأيام المقبلة صراعاً بين روما وموناكو وبروسيا دورتموند وتوتنهام.

 

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