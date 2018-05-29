بشرته السمراء جعلته يحاول الانتحار.. محطات في حياة "النمر الأسود" أحمد زكي

الفنان أحمد زكي أو "النمر الأسود" أو "الإمبراطور" عاش حياة صعبة حيث توفى والده فى عامه الأول، وتركته أمه لجده وتزوجت بعيدًا عنه، وعند دخوله مجال التمثيل عانى من العنصرية الشديدة بسبب بشرته السوداء التى جعلته يحاول أن ينتحر، وتقدم للزواج من الفنان السورية رغدة ولم تقبل الزواج منه.





وتزوج الراحل من الفنانة الشابة هالة فؤاد وماتت وتركت له ابنه الوحيد هيثم أحمد زكى، وقبل وفاته قام بأداء مشهد تمثيلي مع ملك الموت وهو على فراش الموت.





ويستعرض التقرير التالي محطات من حياة الفنان الراحل أحمد زكي صاحب المشوار الفني الذى تجاوز 30 عامً اويعتبر واحد من أفضل نجوم السينما المصرية الذى حاول الهروب من التعاسة إلى البهجة، ومن البكاء إلى السعادة.





ولد الفنان أحمد زكي فى مدينة الزقازيق فى الثامن عشر من نوفمبر 1949 بمحافظة الشرقية، وعاش حياة صعبة ومؤلمة، حيث توفى والده وهو فى عامه الأول، وتربى على يد جده وأعمامه بعد أن تزوجت أمه وعاشت بعيداً عنه، ثم التحق بالتعليم الفني الصناعي، واشترك فى فريق التمثيل بالمدرسة. وحصل الراحل على جائزة أفضل ممثل على مستوى مدارس الجمهورية، وانتقل إلى القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1973 وكان الأول على دفعته، وأثناء الدراسة بالمعهد قدم أول دور له فى مسرحية “هاللو شلبى” عام 1969 أمام سعيد صالح وعبد المنعم مدبولى، ثم اشترك فى مسرحية “مدرسة المشاغبين” عام 1973 مع الفنان عادل أمام ويونس شلبى وسير البابلى وسعيد صالح، ولاقت نجاح كبير حتى الآن.

وقدم الفنان أحمد زكي أفلامًا عديدة ومنها ولدى، شلة المشاغبين، أبناء الصمت، بدور، وليلة وذكريات، وتم إسناد بطولة فيلم الكرنك له ولكن نظراً لبشرته السمراء رفض المنتج رمسيس نجيب أن يكون أحمد زكى هو البطل أمام سعاد حسني وهو ما جعله الفنان أحمد زكى يحاول الانتحار بأن ضرب جبهته بكوب زجاج أدى إلى جرحها وتم إنقاذه على يد الفنان الراحل حسن مصطفى، وتم تعويضه بمبلغ 150 جنيهًا، وبعدها قدم أفلام العمر لحظة، وشفيقة ومتولى، ثم مسرحية العيال كبرت، ثم مسلسل الأيام، وفيلم الباطنية، ثم العوامة رقم 70، والمدمن، والبيضة والحجر، والهروب، وأرض الخوف، وزوجة رجل مهم، والبرئ، وأحلام هند وكاميليا، والحب فوق هضبة الهرم، وإسكندرية ليه، وكابوريا، والبيه البواب، ومستر كاراتيه، وسواق الهانم، والنمر الأسود، وأضحك الصورة تطلع حلوة، ومعالي الوزير، وناصر 56، وأيام السادات، ونال العديد من الجوائز فى معظم المهرجانات السينمائية.

أما عن الحياة الخاصة للراحل فقد تزوج من الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وأنجب منها ابنه الوحيد هيثم أحمد زكى، وخاض العديد من التجارب العاطفية مع الفنانة نجلاء فتحي أثناء فيلم “سعد اليتيم”، والفنانة شيرين سيف النصر أثناء فيلم “سواق الهانم” ومع الفنانة رغدة أثناء فيلم “الإمبراطور” وتقدم للزواج منها ولكنها رفضت رغم حبها الشديد له لأنه على حد تعبيرها كانا لا يصلحان كزوجين ووقفت بجانبه فى فترة مرضه.

وفىي نهاية حياته قدم أفلام “حليم، وأرض الخوف، وأيام السادات، ومعالى الوزير"، ورحل الفنان أحمد زكى فى السابع والعشرين من مارس عام 2005 بعد معاناه بمرض السرطان فى الكبد والرئتين بسبب شراهته فى التدخين، ومات وهو لا يملك سوى 130 جنيهًا بعد أن تبرع بكل أجره فى فيلم “العندليب” لعلاج فنان شاب أصيب بمرض السرطان أيضًا.













