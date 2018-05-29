زواج نيللي كريم ومحمد ممدوح فى "اختفاء"













تزوجت "نسيمة" التى تجسد شخصيتها الفنانة نيللى كريم في مسلسل "اختفاء" من "سليمان" محمد ممدوح، بعد اختفاء زوجها "نادر" ثم ايجاد جثته فيما بعد، حيث تبين أنه انتحر.بدأت أحداث الحلقة الجديدة بقراءة "فريدة" التى تجسد دورها نيللى كريم أيضًا، رواية "اختفاء" لزوجها "شريف" هشام سليم، وعلمت خلالها أن "سليمان" تزوج "نسيمة" والتى كان يحبها دون الافصاح لها لكونها متزوجة، مع اتهام زوجها "شريف" بأن "سليمان" من خطف "نادر" زوج "نسيمة" كى يستطيع الزواج منها.وتقوم الفنانة نيللى كريم، ببطولة "اختفاء" ويشاركها هشام سليم، بسمة، تأليف أيمن مدحت، للمنتج جمال العدل، وإخراج أحمد مدحت.