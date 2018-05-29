في حضور "محلب" ومستشاري السيسي.. انسحاب وفد النوبة من اجتماع "جنوب الوادي"

شهدت اجتماع لجنة تنمية جنوب الوادي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الذي عقد مساء الإثنين، بحضور فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية، انسحاب وفد النوبيين، وذلك بعد رفض السماح بدخول 3 من قيادات النوبة الاجتماع.





وكانت قيادات النوبة "هشام جمال وهاني يوسف وسمير سفر"، أثناء توجههم لحضور الاجتماع، تم منعهم من الدخول، وهو ما أثار غضبهم، وترتب عليه تضامن حضور المؤتمر معهم، وأعلنوا انسحابهم من الاجتماع.





وكان الوفد النوبي التقى بفايزة أبوالنجا، والدكتور جمال الدين، ونائب النوبة يس عبدالصبور، وتم احتواء الموقف وعاد المنسحبون لحضور المؤتمر.



