راموس ليس وحده.. 10 لاعبين كرة قدم بدرجة مصارعين (تقرير)

"سيرخيو راموس ليس وحده".. يشتهر بعض من لاعبي كرة القدم وخاصةً المدافعين، بالخشونة والتدخلات العنيفة في الكرات المشتركة وأحيانًا يكون العنف غير مشروع وقوي مما يعرض منافسيهم للإصابات الخطيرة، بينما يعرضهم للطرد.

أثارت الحركة التي قام بها مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، والتي أصيب على إثرها النجم المصري محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، غضبًا وجدلًا واسعًا بين محبي الفرعون المصري في العالم.

وفيما يلي يستعرض لكم " الفجر الرياضي" أعنف اللاعبين في تاريخ كرة القدم بالعالم:

1- جيراردو بيدويا

طُرد 47 مرة، يعد من أشهر اللاعبين في أمريكا الجنوبية بسبب البطاقات الحمراء الكثيرة التي يحصل عليها بسبب عنفه مع المنافسين، يُوصف الكولومبي بيدويا بأنه أكثر لاعبي كرة القدم عنفًا وقسوة.

2- فيني جونز

لعب الإنجليزي جونز لنادي ويمبلدون بالدوري الممتاز واختتم حياته الكروية في نادي كوينز بارك رينجرز بالدرجة الأولى.

3- فييرا

عُرف باتريك فييرا، بتدخلاته العنيفة، لعب لعدد من أندية أوروبا من بينها ميلان و يوفنتوس وأرسنال، وحصل على 8 بطاقات حمراء.

4- بيبي

يعد البرتغالي ولاعب ريال مدريد الإسباني من أعنف وأشرس المدافعين في تاريخ كرة القدم، سبق وأن قام بالضرب العلني والصريح للاعب خيتافي كاسكيرو وغاب على إثره لـ 10 جولات.

5- ماركو ماتيرازي

تميز مدافع المنتخب الإيطالي ونادي الإنتر، بالخشونة مع ناديه والمنتخب، ولا ينسى أحد نطحة زيدان الشهيرة له في كأس العالم بألمانيا عام 2006.

6- نيجيل دي يونج

يمتلك مدافع منتخب هولندا ونادي مانشستر سيتي، تاريخًا حافلًا بالتدخلات العنيفة والقوية على اللاعبين وكأنه يلعب الكاراتيه.

7- أندونى جويكيوتكسيا

يلقبه البعض بـ"جزار بلباو"، يعد أعنف من لمسوا كرة القدم حيثُ قضى 15 عاما في الساحرة المستديرة أغلبها إلحاق الإصابات بالمنافسين، وأبرز لقطة له كانت مع مارادونا عندما تعمد إصابته.

8- روى كين

عُرف لاعب وسط منتخب آيرلندا ومانشستر يونايتد السابق، بعصبيته المفرطة وتدخلاته العنيفة والقوية، كان اللاعبون يخشون الالتحام به بسبب تهوره الشديد حتى مع زملائه.

9- ياب ستام

يعتبر المدافع الهولندي، الذي أنهى مسيرته في فريق أياكس أمستردام، أحد أعنف لاعبي كرة القدم في التاريخ، وكان يطلق عليه البعض "آكل لحوم البشر".

10- جينارو جاتوزو

كان لاعب وسط منتخب إيطاليا ونادي ميلان، يلعب بخشونة وقوة، وكثيرًا ما تشاجر مع اللاعبين المنافسين والمدربين ويعترض على قرارت الحكام بحماس كبير.