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كيليني يتحدث عن التتويج بالكالتشيو

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 02:36 ص
كيليني يتحدث عن التتويج بالكالتشيو
كيليني
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ريهام عبد المحسن
 

تحدث جورجيو كيليني نجم يوفنتوس عن مسيرته الرياضية وفوزه بالدوري الإيطالي مساء اليوم الإثنين.

 

وقال كيليني في تصريحات لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "كان من الرائع الفوز بالدوري هذا الموسم".

 

وأضاف: "لقد كان شعورا رائعا لا يمكن مقارنته بالفوز بأول دوري".

 

وتابع: "سيكون صيفًا مختلفًا جدًا بالنسبة لي لأنني لن ألعب كأس العالم. أريد الذهاب إلى أبعد ما يمكن من هنا، في مكان لا تسمح فيه المنطقة الزمنية بمشاهدة العديد من المباريات".

 

واختتم كيليني تصريحاته قائلاً: "إن الإصابة لا تزال تؤلمني، أشعر بالإحباط، والشعور السيئ هو أن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

 

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