شيكابالا يكشف مقلب رامز جلال في "رامز تحت الصفر".. وهذا هو مدرب الزمالك القادم





ظهر لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا اليوم في برنامج رامز جلال “رامز تحت الصفر” حيث كان هو ضحيته اليوم، ومنذ بداية البرنامج لم تكن ظروف الجو في صالح شيكابالا حيث سبب ذوبان الجليد سقوطه من على الزلاجة في الوحل مما أثار غضبه منذ البداية وعبر عن غضبه من خلال ألفاظ حرصت إدارة قنوات MBC MASR على حذفها مما جعل رامز جلال يشبهه بـ “رفاعي الدسوقي” وهو في طريقه للمشاجرة مع عصام النمر، الدور الذي قدمه الفنان محمد رمضان خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل الأسطورة، مما سبب له قلق من مواجهة شيكابالا عند إستكمال المقلب.





كشف شيكابالا لمقلب رامز جلال منذ البداية بعد انتهاء الكابتن مجدي عبد الغني من حواره مع شيكابالا وانتقل إلى الجزء الثاني من حلقة الذي يظهر فيه رامز على هيئة إيزابيلا كوبر الشقيقة التوأم لمستر كوبر مدرب المنتخب، ومع الظهور الأول لرامز وعند بداية حديثه حاول لاعب الزمالك إخفاء ضحكه على هيئة شقشقة كوبر وأيضا فيما بعد بدا عليه انه اكتشف مقلب رامز جلال وقام بخلع الساعة التي كان يرتديها في استعداد منه لمواجهة عنيفة.





رفض شيكابالا ركوب الزلاجة بجوار رامز بعد انتهاء الحديث توجهه فريق البرنامج كالمعتاد لاستكمال المقلب مع شيكابالا الذي بدوره رفض ركوب الزلاجة وبدا واضح جدا عليه كشفه للمقلب من خلال تعليقه على اللغة التي تتحدث بها إيزابيلا وعلق “دا أسباني يعني؟!” وقال ” ست مين ” في إشارة منه عدم تصديق أنها شقيقة كوبر وكشفه لرامز، وردد أكثر من مرة ” لو اللي في دماغي دا صح هزعلكو” في إشارة منه انه فهم أنه ضحية لرامز جلال في برنامجه هذا العام، ما جعل رامز يكشف له عن شخصيته الحقيقية ما أثار غضب لاعب الزمالك وأنهال بالضرب والسباب على أحد أفراد البرنامج.





شيكابالا مدرب الزمالك القادم

صرح شيكابالا للكابتن مجدي عبد الغني أثناء حديثه معه في بداية البرنامج عن أداءه مع المنتخب وعن إمكانية رجوعه إلى نادي الزمالك في الوقت الحالي ليجيبه أنه من الصعب الرجوع في الوقت الحالي، وأنه ممكن بعد اعتزاله ان يتجه إلى التدريب ومن الممكن أن يصبح هو مدرب نادي الزمالك مما جعل رامز يعلق بأنه انفراد لبرنامج رامز تحت الصفر بهذا التصريح “شيكابالا مدرب الزمالك القادم”.



























