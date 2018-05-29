دوناروما على رادار نابولي وليفربول

انضم نابولي إلى ليفربول في السباق للحصول على توقيع جيجو دوناروما حارس مرمى ميلان.

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن صحيفة توتوسبورت، أن نابولي يراقب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا الذي يقدر سعره بحوالي 70 مليون يورو.

ويحتاج نابولي للتوقيع مع حارس مرمى جديد لأن حارسه الإسباني بيبي رينا سينضم إلى ميلان في صفقة انتقال حر هذا الصيف، وأدى التوتر بين الإسباني وأوريليو دي لورنتييس إلى خروج رينا نابولي.

أما بالنسبة لدوناروما، فقد أظهر ليفربول اهتمامه بالفعل على الرغم من أن الحمر عرضوا الحصول عليه مقابل 40/45 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، ادعى وكيل اللاعب مينو رايولا مؤخرًا أن دوناروما يمكنه البقاء في ميلان إلى الأبد.

وقال رايولا في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "يجب احترام المشجعين، لا سيما الأشخاص الأذكياء. يمكن أن يظل دوناروما في النادي إلى الأبد، وهذا ما أراده دائمًا.

واختتم رايولا تصريحاته قائلاً: "لا أعرف أنه من السهل أن أرى الصينيين يذهبون بدلاً من دوناراما".

ومع ذلك، يتفاوض نابولي أيضاً مع روي باتريسيو حارس مرمى سبورتينج.