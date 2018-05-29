نائب: بعض الوزراء لا يتفهون جيدا دور التعاونيات



وأضاف "الشريف" في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الاثنين، أن هناك عوائق تعيق عملها، مثل تضارب الاختصاصات، وأن بعض الوزراء لا يتفهون جيدا دور التعاونيات.



وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك بعض التعاونيات تخلل مشروعاتها بعض الفساد، وتحتاجد إلى المزيد من الحوكمة، وحاليا نحتاج كثيرا إلى دور التعاونيات مثل دورها في منظومة القمح وغيرها.





وشدد على أن قرار إنشاء مجلس أعلى للتعاونيات هو قرار حكيم وجيد في المرحلة الحالية التي تعيشها مصر.

قال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعاونيات هي جزء مهم جدا من منظومة الدعم الاقتصادي التي تعيشها مصر، وبداياتها في مصر كانت فاعلة وقوية.