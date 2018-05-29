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مجلس تلا يناشد وزير الرياضة بدعم عاجل لإنقاذ الفريق بالممتاز "ب"

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 02:05 ص
مجلس تلا يناشد وزير الرياضة بدعم عاجل لإنقاذ الفريق بالممتاز ب
خالد عبد العزيز
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مصطفى الجندي
 

ناشد مجلس إدارة مركز شباب تلا، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بضرورة سرعة صرف إعانة عاجلة من أجل تحقيق متطلبات الفريق الأول لكرة القدم بدوري الممتاز "ب".

 

وصرح الأحمدي عبد الغفار رئيس مركز الشباب لـ"الفجر الرياضي" بأن مجلس الإدارة أرسل مذكرة إلى وزير الرياضة تتضمن إرسال 300 ألف جنيه من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، وصرف رواتب اللاعبين، وتكاليف إقامة المعسكرات طوال الموسم لبعد المسافات حيث يشارك في مجموعة تلا 3 فرق من مطروح هم الرجاء والحمام والجزيرة.

 

واختتم تصريحاته بأنه بصدد تقديم إعتذار للجنة المسابقات عن عدم المشاركة في الممتاز "ب" لعدم وجود دعم يكفي احتياجات المسابقة، بجانب تجاهل مديرية والشباب والرياضة في المنوفية الوقوف خلف الفريق ودعمه.

 

المزيد عن: مجلس تلا رياضة خالد عبد العزيز تلا الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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