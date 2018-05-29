محمد رشاد يبدأ حفله الفني على أنغام "زحمة يا دنيا" (صور)





بدأ الفنان محمد رشاد، حفله الفني منذ قليل بإحدى الخيم الرمضانية، على أنغام أغنية "زحمة يا دنيا" لأحمد عدوية، وسط تفاعل من الحضور.





وشهد الحفل حضور خطيبته المذيعة مي حلمي، والفنانة إيناس عز الدين، أحمد سلامة، رامي وحيد، نيرمين ماهر وزوجها، المطرب رامي رفعت وعدد آخر من الفنانين.