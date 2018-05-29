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محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:57 ص
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

أشعل المطرب "محمد رشاد" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ثالث سهرات إحدى الخيم الرمضانية بأحد المراكب النيلية بحضور نجوم الفن.

وحضر "رشاد" برفقة خطيبتة الإعلامية "مي حلمي"، وقدم عددًا من الأغاني ومنها "حتة بسكوت"، "اللي كانوا"، "ضرب نار"، "أهل الكرم"، "بهية"، "زحمة يا دنيا زحمة"، "مبيسألش عليا أبدًا"، "يا بنت السلطان"، "أما براوة" وغيرها من الأغانى التى أشتهر بها. 

وقد حضر الحفل عدد من النجوم ومنهم لقاء سويدان، إيناس عزالدين، أحمد سلامة، رامي رفعت، رامي وحيد، نيرمين ماهر. 


محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
محمد رشاد يشعل حفل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن (صور)
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