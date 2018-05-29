بعد طول غياب.. أول ظهور لـ"جورج سيدهم"في عيد ميلاده الـ 79 (صورة)
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:42 ص
الفجر الفني
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورًا من احتفال الفنانين بعيد ميلاد الفنان القدير جورج سيدهم الـ 79.
وعلقت دنيا سمير غانم على الصور قائلة:" كل سنة وحضرتك طيب يا أحلي أونكل جورج في الدنيا وربنا يخليك لينا ويديلك الصحة".
يذكر أن جورج سيدهم غاب عن الفن والإعلام لسنوات نظرًا لظروف مرضه التي استدعت إقامته في المستشفى لتلقي العلاج.
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