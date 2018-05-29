مدرب الزمالك يطلب التعاقد مع مهاجم الأهلي

أكد الإعلامي إسلام الشاطر أن مسئولي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يسعون لعقد جلسة مع مهاجم نادي مصر المقاصة الحالي، والأهلي السابق، جون أنطوي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على فريق الكرة وأحمد مرتضى مدير التعاقدات بالقلعة البيضاء قاما بعقد جلسة مع جون أنطوي بحضور وكيل اللاعب محمد الملاح لإقناع الغاني باللعب في القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

وتابع: " سعى مسئولو نادي الزمالك للتعاقد مع الغاني جون أنطوي جاء بالاتفاق مع خالد جلال المدير الفني للزمالك لحاجة الفريق لمهاجم قوي في الموسم الجديد لوجود نقص شديد فى هذا المركز".