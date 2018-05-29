بث مباشر الآن.. مسلسل "طايع" HD
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:32 ص
الفجر الفني
قدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "طايع" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.
"طايع" بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، سهير المرشدي، سلوى محمد علي، وتدور الأحداث حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.
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