نائب يكشف فضيحة على الهواء لرمي النفايات الطبية الفاسدة في النيل (فيديو)



وأضاف "عمارة "، خلال حواره مع فضائية " LTC"، مساء الإثنين أن عدد مرضى الفشل الكلوى في مستشفى الدلنجات المركزي الأعلى على مستوى مصر، لافتًا إلى أن هناك أجهزة قديمة لدي المستشفى تحوي على أشعة مشعة، ولم تعد تستخدم في المستشفيات الأخرى لخطورتها.



وأشارعضو مجلس النواب إلى أن لديه فيديوهات تشمل على كافة المخالفات الطبية، مؤكدًا أن مستشفى الدلنجات ليس لديها صرف صحي وترمي النفايات الطبية على النيل مباشرةً.



وتابع: "ذهبت لوزير الصحة أكثر من 4 مرات لبحث المشكلة ولكن لم استطع التواصل معه، وكل النواب على هذا الحال لا يستطيعون الوصول إليه".







كشف النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، أن مستشفى الدلنجات المركزي ترمي مخلفات العمليات الطبية والنفايات المشعة في مياه النيل منذ 40 عاما، مشيرًا إلى أن هناك نحو 600 حالة فشل كلوي في المستشفى بسبب التلوث.