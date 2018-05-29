ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نائب يكشف فضيحة على الهواء لرمي النفايات الطبية الفاسدة في النيل (فيديو)

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 02:06 ص
نائب يكشف فضيحة على الهواء لرمي النفايات الطبية الفاسدة في النيل (فيديو)
النائب محمد عمارة
طباعة
داليا الحسين
 
كشف النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، أن مستشفى الدلنجات المركزي ترمي مخلفات العمليات الطبية والنفايات المشعة في مياه النيل منذ 40 عاما، مشيرًا إلى أن هناك نحو 600 حالة فشل كلوي في المستشفى بسبب التلوث.

وأضاف "عمارة "، خلال حواره مع فضائية " LTC"، مساء الإثنين أن عدد مرضى الفشل الكلوى في مستشفى الدلنجات المركزي الأعلى على مستوى مصر، لافتًا إلى أن هناك أجهزة قديمة لدي المستشفى تحوي على أشعة مشعة، ولم تعد تستخدم في المستشفيات الأخرى لخطورتها.

وأشارعضو مجلس النواب إلى أن لديه فيديوهات تشمل على كافة المخالفات الطبية، مؤكدًا أن مستشفى الدلنجات ليس لديها صرف صحي وترمي النفايات الطبية على النيل مباشرةً.

وتابع: "ذهبت لوزير الصحة أكثر من 4 مرات لبحث المشكلة ولكن لم استطع التواصل معه، وكل النواب على هذا الحال لا يستطيعون الوصول إليه".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
-
x
03:00
-
ويلز - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 2:50:03 AM