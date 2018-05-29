خبير سياحي: الأعمال الدرامية اختزلت الصعيد في نبش المقابر والقتل



وأضاف "عثمان"، في تصريحات تلفزيونية، الاثنين، أنهم في الصعيد لديهم نوع من المرارة، بسبب هذا الاختزال، والاستخفاف باللهجة الصعيدية.



وتابع الخبير السياحي، أن هناك 800 شاب من الصعيد في أوروبا، و12 أستاذ جامعي في أمريكا.

قال محمد عثمان، الخبير السياحي، إن الأعمال الدرامية اختزلت الصعيد في نبش المقابر والقتل، لافتا إلى أنه يتم أغفال النماذج الإيجابية مثل الكتاب وشيخ الأزهر.