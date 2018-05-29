عرض "الليلة الكبيرة" يستمر في خطف قلوب الأطفال بدار الأوبرا (صور)
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:27 ص
سعد نبيل - تصوير مصطفى فتحي
واصل برنامج عروض "هل هلالك" بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، فعالياته حيث شهد عرض أسطورة مسرح العرائس "الليلة الكبيرة"، إقبال عدد كبير من الأطفال، ورواد دار الأوبرا على العرض.
يذكر أن "الليلة الكبيرة "من بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر ومن إخراج صلاح السقا.
يذكر أن "الليلة الكبيرة "من بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر ومن إخراج صلاح السقا.
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