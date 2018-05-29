المصري يرفع عرضه لـ 1.5 مليون جنيه لضم أمير عابد من الداخلية

دخل نادي المصري البورسعيدي بقوة لضم ظهير أيمن الداخلية، أمير عابد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه.

وعلم " الفجر الرياضي" أن مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية، رفع العرض المقدم لضم اللاعب إلى مليون ونصف المليون جنيه، في حين أن الفريق الشرطي يتمسك بـ2 مليون جنيه للتفريط في لاعبه.

وكان نادي نادي الداخلية تعاقد مع أمير عابد ظهير أيمن بتروجت ليصبح لاعبا للفريق الشرطي بدءا في صيف عام 2017.