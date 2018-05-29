محمد جمعة يعيش حالة نشاط فني بـ 3 مسلسلات.. تعرف على التفاصيل









وأشار إلى أنه يجسد 3 شخصيات مختلفة خلال الموسم الرمضاني الحالي حيث يقوم بدور" بحيري" عمدة المصريين في مسلسل "أبو عمر المصري" ودور المحامي الفاسد جمال تحسين في مسلسل "ضد مجهول" ودور ضياء الساعي ذو التفكير العميق في مسلسل "الوصية".





وأعرب "جمعة" عن سعادته البالغة لتعامله مع ثلاثة من أهم المخرجين الموجودين حاليًا على الساحة الفنية وهم أحمد خالد مخرج مسلسل أبو عمر المصري وطارق رفعت مخرج مسلسل ضد مجهول وخالد الحلفاوي مخرج مسلسل "الوصية".





ولفت إلى أن المخرجين الثلاثة استطاعوا توظيف إمكانياته الفنية لإتقان تجسيد أدوار مختلفة قادرة على إبراز مهارات الفنان وتعبيرات وجهه ولغة جسده.









أوضح الفنان محمد جمعة، أن سر نجاحه في أداء أدواره الفنية في مسلسلات رمضان يكمن في رسم ملامح كل شخصية يجسدها من خلال إحساسه الفني.