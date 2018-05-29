عبد العزيز: السيسي متابع جيد للمنتخب ويعلم جيدا اهتمام المصريين بالفراعنة

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، على اهتمام عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمتابعه أخبار منتخب مصر خلال فترة استعدادهم للمشاركة بمونديال روسيا 2018.

وقال عبد العزيز، في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر برنامج المدرج: "الرئيس متابع جيد لمنتخب مصر ويعلم جيدًا بأن المصريين سعداء بما يحققه منتخب بلادهم وسعيد بوصول المنتخب لنهائيات كأس مصر لأول مرة منذ فترة بعيدة".

وشدد وزير الرياضة، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالرياضة ويتابعها باستمرار.