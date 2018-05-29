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بث مباشر الآن.. مسلسل "رحيم" HD

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 12:54 ص
بث مباشر الآن.. مسلسل رحيم HD
ياسر جلال من مسلسل "رحيم"
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الفجر الفني
 

يقدم موقع "الفجر الفني"، خدمة مشاهدة مسلسل "رحيم" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

"رحيم" بطولة ياسر جلال، نور، طارق عبدالعزيز، محمد رياض، ويرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.
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