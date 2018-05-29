وزير الرياضة: جاهزون لعودة الجماهير بانطلاقة الدوري بالموسم الجديد

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الرياضة أرسلت لاتحاد الكرة خطاب مفادة موافقتها وجاهزيتها لعودة الجماهير المصرية من جديد للملاعب بداية من أغسطس المقبل لانطلاقة الدوري المصري.

وقال عبد العزيز، في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر برنامج المدرج، إنه لا يوجد لديه أي مانع من حضور الجماهير وسيتم التنسيق بالاتفاق مع الجهات الأمنية المختلفة بجميع المحافظات.

وشدد وزير الرياضة، على أنه يوجد نية حقيقة بتواجد الجماهير وسيتم تجهيز الملاعب والمنشآت لاستقبال الجماهير.