أبرز أخبار التوك شو الاثنين 28/5/2018: تغيير في "الصحة" وعلاقة القرضاوي بإسرائيل
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 02:52 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - ندى محمد - كساب أحمد - جهاد جمال - نعيم يوسف - داليا الحسين
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
كبير الأثريين: 70% من أرض مصر يوجد بها آثار
أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، أن 70% من أرض مصر يوجد بها آثار ولكن الدولة لا تمتلك وسائل تأمينية لهذه الآثار ونسبة تسجيل الآثار الموجودة في المخازن 50% فقط.
نوال السعداوي: شعرت بالعار في هذه اللحظة (فيديو)
قالت نوال السعداوي الناشطة النسائية، إنها شعرت بالعار في لحظات كثيرة منها عدم قدرتها على تحقيق الطلاق لفترة من الزمن والاستمرار في زواجها مع رجل لا تريده وكذلك في اللحظات التي عجزت فيها عن استرداد كرامتها.
"الخارجية": مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا الانزلاق الأرضي بإثيوبيا
ذكرت فضائية "أكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن وزارة الخارجية، إن مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا الإنزلاق الأرضي بإثيوبيا.
وزير الصحة يعلن عن تغيير في بعض قيادات الوزارة
قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إنه وجه بضرورة معاملة المريض بطريقة جيدة من الإداريين والفنيين والأطباء، منوهًا إلى أن هناك تغيير في بعض قيادات الوزارة اليوم، حيث تم تعيين الدكتور علي المفتي رئيس هيئة التأمين الصحي، وتعيين الدكتور علي حجازي مستشار لوزير الصحة لشئون التأمين الصحي.
أسامة كمال يكشف حوار أجراه مع "مرسي" يريد نسيانه: "كنت بشد في شعري منه" (فيديو)
قال الإعلامي أسامة كمال، إنه يتمنى محو حواره مع الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحًا: "مش علشان محمد مرسي وحش، ولكن علشان الحوار كان بلا جدوى، وكان ساعة ونصف من الولا حاجة".
نشأت الديهي: القرضاوي يجرم العمليات الفدائية ضد الإسرائيليين
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن علاقة الشيخ يوسف القرضاوي بإسرائيل جيدة، مشيرًا إلى أن القرضاوي قام بتجريم العمليات الفدائية ضد الإسرائيليين.
برلماني: الحكومة لن تظل تحمل كافة هموم المواطن
قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك حاجة لدعم التعاونيات لبيع المنتاجات بسعر مخفض، لأن الحكومة لن تظل تحمل كافة هموم المواطن، ويجب على التعاونيات أن يكون لها دور في هذا الأمر.
أحمد كريمة: المنتحر مسلم وليس بكافر (فيديو)
قال الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه من المقرر عند مذهب أهل السنة والجماعة أن المنتحر مسلم عاصي فاسق وليس بكافر.
ملكة زرار: القانون المصري لا يعاقب الزوج الزاني إلا في حالة واحدة
أوضحت الداعية الإسلامية ملكة زرار، أستاذ الفقة المقارن، أن القانون المصري لا يعاقب الزوج الزاني إلا في حالة واحدة هو أن تقع الجريمة في فراش الزوجية.
أحمد موسى لـ أبو تريكة: "خليك مع الريال القطري.. بس هتقع"
وجه الإعلامي أحمد موسى، حديثه للاعب السابق ساخرا حيث قال: "خليك مع الريال القطري.. بس هتقع"، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة أنهت عقود 200 عامل لديها للدمج، وتخفيض الأجور.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
كبير الأثريين: 70% من أرض مصر يوجد بها آثار
أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، أن 70% من أرض مصر يوجد بها آثار ولكن الدولة لا تمتلك وسائل تأمينية لهذه الآثار ونسبة تسجيل الآثار الموجودة في المخازن 50% فقط.
نوال السعداوي: شعرت بالعار في هذه اللحظة (فيديو)
قالت نوال السعداوي الناشطة النسائية، إنها شعرت بالعار في لحظات كثيرة منها عدم قدرتها على تحقيق الطلاق لفترة من الزمن والاستمرار في زواجها مع رجل لا تريده وكذلك في اللحظات التي عجزت فيها عن استرداد كرامتها.
"الخارجية": مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا الانزلاق الأرضي بإثيوبيا
ذكرت فضائية "أكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن وزارة الخارجية، إن مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا الإنزلاق الأرضي بإثيوبيا.
وزير الصحة يعلن عن تغيير في بعض قيادات الوزارة
قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إنه وجه بضرورة معاملة المريض بطريقة جيدة من الإداريين والفنيين والأطباء، منوهًا إلى أن هناك تغيير في بعض قيادات الوزارة اليوم، حيث تم تعيين الدكتور علي المفتي رئيس هيئة التأمين الصحي، وتعيين الدكتور علي حجازي مستشار لوزير الصحة لشئون التأمين الصحي.
أسامة كمال يكشف حوار أجراه مع "مرسي" يريد نسيانه: "كنت بشد في شعري منه" (فيديو)
قال الإعلامي أسامة كمال، إنه يتمنى محو حواره مع الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحًا: "مش علشان محمد مرسي وحش، ولكن علشان الحوار كان بلا جدوى، وكان ساعة ونصف من الولا حاجة".
نشأت الديهي: القرضاوي يجرم العمليات الفدائية ضد الإسرائيليين
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن علاقة الشيخ يوسف القرضاوي بإسرائيل جيدة، مشيرًا إلى أن القرضاوي قام بتجريم العمليات الفدائية ضد الإسرائيليين.
برلماني: الحكومة لن تظل تحمل كافة هموم المواطن
قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك حاجة لدعم التعاونيات لبيع المنتاجات بسعر مخفض، لأن الحكومة لن تظل تحمل كافة هموم المواطن، ويجب على التعاونيات أن يكون لها دور في هذا الأمر.
أحمد كريمة: المنتحر مسلم وليس بكافر (فيديو)
قال الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه من المقرر عند مذهب أهل السنة والجماعة أن المنتحر مسلم عاصي فاسق وليس بكافر.
ملكة زرار: القانون المصري لا يعاقب الزوج الزاني إلا في حالة واحدة
أوضحت الداعية الإسلامية ملكة زرار، أستاذ الفقة المقارن، أن القانون المصري لا يعاقب الزوج الزاني إلا في حالة واحدة هو أن تقع الجريمة في فراش الزوجية.
أحمد موسى لـ أبو تريكة: "خليك مع الريال القطري.. بس هتقع"
وجه الإعلامي أحمد موسى، حديثه للاعب السابق ساخرا حيث قال: "خليك مع الريال القطري.. بس هتقع"، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة أنهت عقود 200 عامل لديها للدمج، وتخفيض الأجور.
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