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تفاصيل خطف طفل وطلب فدية مليون ونصف جنيه في الطالبية

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:35 ص
تفاصيل خطف طفل وطلب فدية مليون ونصف جنيه في الطالبية
صورة أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة 4 أشخاص لاتهامهم بخطف طفل وطلب فدية مليون جنيه ونصف، بدائرة قسم الطالبية.

تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من الرائد سامح بدوي رئيس مباحث قسم الطالبية بورود بلاغ مفاده بخطف طفل، على يد مجهولين وطلب فدية مليون جنيه ونصف مقابل إطلاق سراحه.

وبوضع خطة بحث بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية بالمديرية، توصل المقدم على عبد الكريم وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد قوة أمنية تم القبض عليهم، بعد إعادة الطفل لأهليته، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة، وحرر محضرا بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
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