وزير الرياضة: نجهز لعمل حفل وداع يليق بالفراعنة قبل السفر لروسيا

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أنه يتم حاليًا دراسة حضور الجماهير المصرية لوداع منتخب مصر، في المران الأخير للفراعنة قبل التوجه لروسيا للمشاركة بكأس العالم.

وقال عبد العزيز، في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر برنامج المدرج، إنه جاري تجهيز استاد القاهرة على أكمل وجه ليصبح جاهزًا لاستقبال الفراعنة في حفل وداع يليق بهم قبل السفر لروسيا وتمثيل مصر بالمونديال.

وشدد خالد عبد العزيز، على أنه لم يتم تحديد عدد الجماهير التي سيتم لهم السماح بالحضور لتدريب الفراعنة وسيتم الاتفاق على العدد مع مدير أمن القاهرة الذي وافق على مبدأ تواجدهم لتحفيز اللاعبين.

وأتم وزير الرياضة: "نأمل في أن يحقق منتخب مصر نتيجة إيجابية أمام أوروجواي في مباراة افتتاح المونديال لأنها ستؤثر بشكل كبير على باقي مشوار الفراعنة بكأس العالم".