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"بسام الشماع" عن الأثار المهربة بإيطاليا: الموضوع مش محتاج عبقرية والحل في يد الجمارك

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 12:45 ص
بسام الشماع عن الأثار المهربة بإيطاليا: الموضوع مش محتاج عبقرية والحل في يد الجمارك
بسام الشماع - عضو الجمعية التاريخية واتحاد الكتاب
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داليا الحسين
 
قال المؤرخ بسام الشماع، عضو الجمعية التاريخية واتحاد الكتاب، إن أثار مصر سرقت منذ عهد الفراعنة، مشيرًا إلى أنه كانت هناك بردية شبيهة لأوراق النيابة في وقتنا الحالي تحوي على استجواب أحد اللصوص بعد القبض عليه.

وأضاف خلال حواره عبر فضائية "LTC"، مساء الإثنين، أن 23 ألف قطعة أثار و700 قطعة أخري هربت من ميناء الإسكندرية إلى إيطاليا إما إهمال أو فساد، موضحا أن الحاوية المحملة بالأثار المهربة في ميناء الإسكندرية كانت يمكن أن تكتشف بسهولة، معلقًا: " الموضوع مش محتاج عبقرية والحل في يد الجمارك.. جهاز أكس راى سهل يكتشف".

وتوقع أن يكون المسئول عن تهريب تلك الأثار هي مافيا دولية، واستخدمت مصر كدولة "ترانزيت"، للتمويه.
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