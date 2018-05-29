"زرار" لمتصل تستر على زوجته غير البكر: "إنت غلط"



وتابعت زرار، خلال حوارها المذاع عبر فضائية "ltc"، للمتصل: "إنت غلط كما أنك أخليت بمسؤولية القوامة".



وأضافت أستاذ الفقة المقارن: "عندما وجدها غير بكر وسترت عليها كان عليك أن تأخذ في اعتبارك أنها إنسانة غير مستقيمة".



هاجمت الدكتورة ملكة زرار، أستاذ الفقة المقارن، متصلا يدعى محمود من الإسكندرية، بعد تستره على زوجته بعد أن اكتشف عدم بكارتها، وشاهدها تخونه في منزل الزوجية بأنه خالف ربنا في اختيار زوجته وعليه تحمل المسئولية.